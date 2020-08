Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : découvrez le casting complet et les premières images

La fin des vacances approchent, mais pas de panique, votre rentrée va être rythmée par Les Marseillais VS Le reste du monde 5, qui arrive le 31 août 2020 sur W9 ! Pour nous donner un petit avant-goût, en plus de la date de diffusion, la chaîne a dévoilé les premières images pour officialiser le casting. Au programmes ? De nouveaux candidats, des retours et des surprises.