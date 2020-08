Kim Glow au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 ? Ça se confirme

Ces derniers mois, Kim Glow a pas mal fait polémique avec des vidéos chocs comme quand elle a comparé le coronavirus aux camps de concentration, elle a rendu hommage à George Floyd ou encore quand elle s'en est pris à la "petite vie de merde" de certains. La candidate nous a donc offert son lot de moments gênants. Aujourd'hui, les internautes s'intéressent à Kim Glow pour essayer de découvrir si elle a vraiment participé aux Marseillais VS Le reste du monde 5.

Kim Glow de retour ?

Certaines rumeurs ont affirmé qu'elle aurait rejoint le casting dans le plus grand des secrets pour intégrer la famille du reste du monde et non celle de Marseillais vu qu'elle n'en fait plus partie. Alors, va-t-elle revenir sur le petit écran après son apparition dans Les Princes et les princesses de l'amour 2 ? Si c'est le cas, Kim Glow n'a commis aucune boulette sur le tournage : elle n'a rien spoilé, mais la tv belge, RTL Play, a confirmé qu'on allait bien la revoir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5.