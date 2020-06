Kim Glow nous offre un beau moment de malaise avec sa vidéo hommage à George Floyd

Kim Glow ne manque jamais une occasion de faire polémique, et elle l'a prouvé à plusieurs reprises durant le confinement. Souvenez-vous, bloquée en Tunisie à cause du Coronavirus, elle paniquait et demandait à Emmanuel Macron de la rapatrier. Quelques jours plus tard, elle s'en prenait aux personnes payées au SMIC, s'attirant les foudres des internautes. Le déconfinement ne l'a pas arrêtée, loin de là, puisqu'elle a ensuite comparé le coronavirus aux camps de concentration. "C'est comme les camps de concentration. C'est une guerre pour les plus faibles, c'est horrible, mais c'est vrai.".

Depuis, elle s'était un peu calmée... jusqu'à ce qu'elle décide de réagir au mouvement Black Lives Matter qui s'est levé aux Etats-Unis suite au meurtre de George Floyd, tué par un policier en pleine rue. Afin de lui rendre hommage et de dénoncer le racisme que subissent les afro-américains, la candidate des Anges a posté un TikTok pour le moins surprenant. Photo de l'arrestation de George Floyd en fond, elle fait du playback sur le titre Fierté, de la Team BS. Si elle semble la plus sérieuse du monde, les internautes n'ont pas manqué de se moquer et de critiquer une fois de plus l'ex d'Anthony Matéo...