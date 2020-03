Kim Glow lâchée par une marque après ses propos écoeurants

C'est un dérapage qui ne passe pas. Après avoir demandé à Emmanuel Macron de la rapatrier alors qu'elle était coincée en Tunisie, totalement paniquée et en larmes, Kim Glow s'est attaquée à ses haters, qui se moquaient d'elle, avec des propos choquants. "Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d'hab' aux Maldives, peu importe ! Moi ma vie est géniale. Donc votre haine, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous !", lançait-elle.

Kim Glow perd un contrat après ses propos choquants

Il semblerait que, finalement, ces propos lui fassent plutôt perdre de l'agent. Et pour cause, cela pourrait nuire à ses collaborations avec des marques et agences... ce qui a déjà commencé. GoPromoVoyages a ainsi décidé de se désolidariser de la candidate de télé-réalité et de mettre fin à son contrat avec elle : "Bonsoir chers clients, nous tenons à vous préciser que notre partenariat avec KimGlow a été clôturé. Merci de ne pas spammer en message privé. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe, notre agence prend des mesures nécessaires concernant les partenariats.", a-t-elle annoncé sur Instagram vendredi dernier. Des propos qui pourraient alors lui coûter cher si d'autres suivaient le mouvement... De son côté, Kim Glow, qui a expliqué être dans un état psychologiquement fragile, n'a pas encore réagi.