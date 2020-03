Kim Glow menacée de mort : "je suis dans un état psychologiquement fragile"

Depuis quelques jours, Kim Glow est la cible de nombreuses insultes. Moquée suite à une vidéo d'elle en larmes alors qu'elle était bloquée en Tunisie, la star des Anges s'en est violemment pris aux smicards : "Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d'hab' aux Maldives, peu importe !". Des propos qui ont suscité l'indignation de nombreux internautes, qui se sont violemment attaqués à l'ancienne candidate des Anges.

Kim Glow dans un "état psychologiquement fragile"

Face à un tel acharnement, elle s'est aussitôt excusée dans un long message qui, visiblement, n'a pas suffi à convaincre. Prenant à nouveau la parole en story pour s'excuser, elle a tenté d'expliquer pourquoi elle a réagi ainsi. La star de télé-réalité a confié être actuellement dans un état "psychologiquement fragile" : "Je n'en parle jamais. C'est ma mère qui m'a ordonnée de vous en parler. Elle est en récidive d'un cancer. Je ne suis pas bien, elle est limite en train de me préparer à sa mort. Je ne parle jamais de ça. Je ne veux pas du tout se servir de sa maladie, loin de là. Ca m'affecte énormément et quand je lis que vous voulez que ma mère crève, que ma famille crève, oui j'ai pété un plomb", a-t-elle expliqué.

"Ça ne justifie pas ce que j'ai dit, mais on peut un petit peu plus comprendre que je suis humaine." Une fois encore, elle insiste sur le fait que ses propos n'étaient destinés qu'aux "haineux, et personne d'autre" et qu'elle voulait simplement les blesser après le cyberharcèlement qu'ils ont exercé sur elle.