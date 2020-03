Kim Glow tente de se faire pardonner après un snap honteux sur notre "petite vie de merde"

Alors que des millions de personnes essaient de survivre face au Coronavirus et se retrouvent confinés chez elles pour éviter la propagation du virus, Kim Glow, elle, dérape de jour en jour avec des propos chocs en cette période difficile. La plupart des internautes ne l'ont d'ailleurs pas loupée lorsqu'elle a demandé à Emmanuel Macron un rapatriement militaire quand elle était coincée en Tunisie à cause du Covid-19 : "Ils rigolent pas ici, c'est la dictature", avait-elle balancé.

"Vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC"

Kim Glow a alors reçu une vague de messages de haine auxquels elle a répondu. Une vague qui continue aujourd'hui suite à une autre vidéo de l'ex-candidate des Anges 9 où on peut l'entendre dire : "Il n'y a que deux choses qui compte dans ma vie c'est que mes proches soient en bonne santé et d'être blindée (d'argent), le reste je m'en fous." En bref, sa communauté ne semble pas l'intéresser des masses alors que c'est quand même grâce à elle qu'elle remporte beaucoup d'argent. Sympa !

L'ex d'Anthony Matéo va encore plus loin avec des paroles choquantes : "En fait votre haine je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le coronavirus vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures, moi après le coronavirus je peux me casser où je veux, comme d'hab' aux Maldives, peu importe... moi ma vie elle est géniale, donc votre haine du moment que ça me fait gagner de l'argent... je m'en fous." On ne sait même plus quoi dire... Comme vous vous en doutez, les propos de Kim Glow ne sont pas du tout passés auprès des internautes.