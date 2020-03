Kim Glow critiquée après sa vidéo en larmes, elle répond

Alors que la France est en confinement total depuis ce mardi 17 mars 2020 midi, certains Français étaient encore bloqués à l'étranger ces dernières heures à cause de la pandémie de Coronavirus. Parmi eux, Kim Glow, qui était bloquée en Tunisie hier encore. En pleurs, l'ancienne candidate des Anges a demandé un rapatriement militaire : "On sort de l'aéroport ! À l'ambassade ils disent de venir ici prendre le vol, ici ils disent d'aller à l'ambassade. Ils se renvoient la balle de ping-pong, mais au bout d'un moment je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avions militaire qui nous rapatrient en fait ! C'est rigolo deux minutes mais c'est un autre pays ici. Ils rigolent pas ! C'est la dictature en fait ! (...) On retourne à l'ambassade ! Ça y est, il faut un rapatriement militaire ! Il fait quoi Macron en France ?! Sérieux, on est bloquées là, mais c'est une blague ou pas ?!".

Kim Glow moquée et critiquée après sa vidéo en pleurs

Suite à cette vidéo, de nombreuses personnes se sont moquées, dont Toto : "Ptdrrrr toujours autant une b*isée cette Tata Kimy", a-t-il écrit, avant d'ironiser : "Franchement macron t'abuses, tu pourrais aller chercher Kim Glow en Tunisie au lieu de rester en France pour essayer de sauver le pays !". Mais ce qui a le plus choqué, c'est le fait qu'elle dise que la Tunisie est une "dictature". Face aux nombreuses critiques, elle s'est excusée dans un message posté sur Snapchat : "Certains Tunisiens ont été profondément offensés par le mot "dictature" visiblement un dérapage verbal lors d'un moment de panique. C'était sans doute politiquement incorrect, néanmoins n'y voyez là aucune attaque personnelle. J'aime votre pays, j'y viens 3 fois par an".

Elle répond aux critiques

Celle qui est en couple met ce dérapage sur le compte de la panique dû au fait qu'elle ne recevait pas d'informations de la part des compagnies aériennes et de l'ambassade et qu'elle était bloquée dans un pays étranger : "Comprenez bien que les circonstances étaient atténuantes, mes mots ont dépassé mes pensées, je ne souhaitais blesser personne. Merci donc de votre indulgence, nous devons rester soudés en cette période de crise sanitaire." Finalement, l'ancienne candidate de télé-réalité a réussi à rentrer en France ce matin. Finie la panique !