Kim Glow en couple : elle officialise (les fesses à l'air) avec son mec sur Instagram

Kim Glow, qui se disait récemment "infestée par Satan", n'a donc pas perdu pour habitude de s'afficher en petite tenue pour autant. En légende du post, elle a précisé : "Quand t'as les cheveux assez longs pour faire ça. Trop d'amour". Eh oui, elle préfère cacher le visage de son nouveau chéri, ne dévoilant ainsi pas son identité. Tout du moins pour le moment. "Peut-être que je vous dévoilerai un jour son visage dans une émission qui sait ?" a-t-elle en effet teasé, suivi des hashtags : "#couplegoals #love #instagram #lovestory".

Les internautes sont nombreux à les féliciter

La photo a reçu près de 30 000 likes et de nombreux commentaires positifs. Plusieurs fans de Kim Glow se réjouissent de la voir enfin in love : "Joli couple ma Kimi", "Vous êtes trop beaux", "Vous êtes vraiment mignons tous les deux, couple goal moi je dis", "Que du bonheur pour vous", "Je suis contente que tu ai trouvé quelqu'un avec qui partager ta vie et que ça dure".

En revanche, plusieurs internautes ont avoué préférer de pas savoir qui était son compagnon et ne pas les voir dans une émission de télé-réalité, afin qu'ils restent aussi unis : "Vivons heureux vivons caché", "Oh non ! La meilleure vie est de la garder secrète, loin des ondes négatives", "Garde ton homme pour toi, continues d'être si heureuse", "Garde le secret le plus longtemps possible. Préserve-le".

Lors de la dernière Saint-Valentin déjà, Kim Glow avait annoncé ne plus être un coeur à prendre en postant une photo d'elle et de son homme (de dos) sur Instagram. "Je vous souhaite à tous une merveilleuse Saint-Valentin" avait-elle déclaré. Leur couple a donc l'air de durer.