Kim Glow méconnaissable : des internautes la clashent sur le maquillage, Photoshop et la chirurgie

Kim Glow métamorphosée

Il y a quelques jours, Maeva et Laura s'affichaient méconnaissables sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est une ancienne figure emblématique des Marseillais sur W9 qui s'est montrée transformée : Kim Glow. La candidate de télé-réalité engagée pour la cause animale a posté une photo d'elle sur Instagram, avec une tête différente de celle que les fans lui connaissent. En plus d'être habillée de façon non sexy (ni bikini, ni topless, ni mini robe, elle porte une combinaison de ski), la sudiste semble donc aussi avoir changé au niveau du visage.