Kim Glow compare le coronavirus aux camps de concentration : ses propos font polémique

Les internautes au bout de leur vie

Le nouveau discours de Kim Glow n'a pas vraiment plu à la plupart des internautes. Ces derniers sont dépassés par ce que raconte l'ex-candidate des Anges, ils sont au bout de leur vie : "Dis moi Kim Glow ? Ça t'as pas suffit la dernière fois les polémiques que t'as fait tu en rajoutes encore", "Je ne comprends pas, comment une personne avec cet état d'esprit puisse être un modèle pour certains ados", "faut qu'on arrête de donner du crédit à cette personne plus on en parle plus elle s'amuse a dire des bêtises", "Kim Glow a vraiment un QI inférieur à la normale", peut-on lire sur Twitter. Et si Kim Glow le faisait exprès ? Vous avez 3 heures 😂