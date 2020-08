Maëva Ghennam comparée à Angèle, la nouvelle petite amie de Greg : elle réagit et c'est violent

Face à tous ces commentaires, la pote de Carla Moreau a réagi de manière cash sur Snapchat : "Je ressemble à personne et arrêtez de me comparer à des vieilles meufs. Encore si vous me compariez à des bombes atomiques, mais là vous me comparez à des vieilles meufs qui me copient. Des Maëva Ghennam de Wish. (...) Tout ce que je fais, elles essaient de le faire, mais elles n'y arrivent pas. Ça m'énerve trop les copieuses."

Même si elle ne prononce pas le nom d'Angèle, les internautes n'ont aucun doute sur le fait que la gagnante de Love Island est bien visée par ce tacle. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à prendre la défense de la nouvelle candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5, qui était blonde à l'époque de sa première émission de télé-réalité.