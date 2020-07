Les Marseillais VS le reste du monde 5 : Océane El Himer en couple avec Paga ?

Les Marseillais VS le reste du monde 5 serait-elle la saison des problèmes, encore plus que les années précédentes ? A en croire les premières rumeurs qui circulent sur le tournage, il semblerait que celui-ci soit quelque peu agité ! Entre l'élimination de Carla Moreau à cause de Manon Marsault, Illan qui aurait été viré pour non respect des clauses de confidentialité, l'exclusion supposée de Milla Jasmine pour violence envers une autre candidate ou encore l'élimination de Maeva Ghennam à cause de son ex Greg, la guerre semble déclarée entre pas mal de candidats.

Océane El Himer débarque dans Les Marseillais VS le reste du monde 5

Et ce n'est pas fini : selon les dernières rumeurs, Océane El Himer, qui devait intégrer le cross au début mais s'était blessée, viendrait d'arriver à la fin ! Et son arrivée pourrait bien mettre les feux aux poudres ! Elle risque en effet de ne pas apprécier le fait que Benjamin Samat, avec qui elle avait eu une aventure très courte dans Les Marseillais aux Caraïbes, se serait remis en couple avec sa soeur Marine, qui, rappelons-le, est son ex... Une certaine rivalité va-t-elle naître entre les deux soeurs ?

Déjà en couple ?

Pas forcément puisque, selon Public, Océane El Himer aurait tourné la page Benji avec un autre Marseillais, qui n'est autre que Paga ! Un couple qui s'est formé rapidement et qui est surprenant ! A voir si celui-ci va durer, ce qui n'a pas l'air d'être le cas des autres couples de cette saison, à savoir Greg et Angèle (Love Island) et Maëva Ghennam et Marvin (Love Island).