Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Illan viré du casting ?

Une candidate refuse l'émission à cause de son ex ?

Si Illan aurait sûrement bien aimé participer aux Marseillais VS Le reste du monde, Fidji Ruiz, elle, a refusé d'intégrer le casting côté du reste du monde. Elle n'a pas dévoilé les raisons, mais d'après son ex Dylan Thiry, elle n'aurait pas souhaité rejoindre l'aventure à cause de Ricardo Pinto, avec qui elle a été en couple il y a plusieurs années : "elle assumera pas d'être en face de Ricardo Pinto."

Fidji Ruiz aurait eu aussi peur de se retrouver face à Dylan Thiry, avec qui elle est en froid depuis leur rupture : "elle n'a pas envie son image de mytho. Il ne faut pas oublier qui a fait croire à toute la France qu'elle était enceinte de Ricardo et qu'elle a perdu l'enfant."