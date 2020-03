Vanessa Lawrens (Les Anges 12) et Illan : leur première explication part en clash (EXCLU VIDEO)

Vanessa Lawrens VS Illan

Comme Vanessa Lawrens l'avait avoué à PRBK, elle appréhendait de revoir Illan dans Les Anges 12. Et comme vous allez le voir dans notre extrait vidéo exclusif, les deux ex amis vont avoir leur première explication dans l'épisode diffusé ce vendredi 13 mars 2020 sur NRJ12. Une discussion qui va vite partir en dispute. "Avec tout ce que t'as fait tu crois sincèrement qu'on aurait pu revenir ensemble ?" commence par balancer la candidate à son ex. "Mais j'ai fait quoi ? J'ai rien fait !" lui répond-il.

"Mais arrête un peu" a rétorqué Vanessa Lawrens, ce à quoi Illan lui a à son tour déclaré : "A croire que j'ai été méchant avec toi". "Je te dis pas que t'as été méchant" a-t-elle assuré, avant qu'il ne la coupe pour lui dire ce qu'il pense vraiment. "A croire que j'ai été un mauvais copain", "j'ai toujours été fidèle, tu le sais. Je t'ai jamais trompé", "je t'ai toujours tiré vers le haut, toujours respecté, je t'ai aimé comme jamais personne dans ma vie" a-t-il expliqué, "pour avoir le retour de viens me récupérer et pour me jeter devant toute la France ?". Il ne supporte donc pas que son ancienne girlfriend l'ait tèj dans leur précédente aventure, avant Les Anges 12 : Asian Dream.

"Tu m'as fait souffrir"

Pour quelle raison Vanessa Lawrens a refusé de se remettre en couple avec Illan, alors qu'elle l'avait contacté pour qu'il la rejoigne dans l'émission précédente ? "Parce que tu m'as fait souffrir avant et que je me voyais pas repartir avec toi à ce moment là. C'est tout, c'est ça que tu comprends pas" lui a-t-elle dit, "mais c'était pas méchant".

Mais les explications de celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme n'ont pas suffi à Illan. "Pourquoi tu m'as demandé de venir si tu savais que t'allais pas repartir avec moi ?" a-t-il insisté. "Parce que je voulais que tu viennes" a-t-elle ajouté, "pas pour te jeter, à ce moment là je savais pas si j'allais te jeter ou pas". C'est vrai, "je lui en voulais trop" a-t-elle avoué, confiant être "très rancunière et très fière". "Je pense qu'il veut encore me faire payer l'aventure d'avant, il n'a donc pas digérer le fait que je l'ai quitté entre guillemets devant la France entière" a-t-elle conclu. Tous les deux restent donc butés sur leurs positions.