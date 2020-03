Vanessa Lawrens (Les Anges 12) : "Je suis en couple depuis pas longtemps" (Interview)

On a connu Vanessa Lawrens en couple avec Jonathan Matijas, Julien Guirado et plus récemment avec Illan. L'ex-candidate des Anges 11 et l'ex de Hilona se sont séparés fin 2018 à cause d'une histoire de "tromperie" : "Quand on était ensemble, Illan ne m'a pas trompé. C'est une semaine après notre séparation qu'il a envoyé une vidéo où il embrasse une fille dans sa voiture. Mais ça faisait trois mois qu'il essayait de me récupérer", a-t-elle expliqué en interview avec Sam Zirah.

Vanessa Lawrens de nouveau en couple

Depuis, Illan a eu une aventure avec Yumee et serait aujourd'hui en couple avec Leana (La Villa des Coeurs Brisés 5). Si cette relation n'est pas officielle, celle de Vanessa Lawrens. Eh oui, le mannequin a retrouvé l'amour comme elle l'a annoncé à PRBK : "Je suis en couple depuis pas longtemps, avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la télé. On verra si ça marche, si c'est quelqu'un qui me correspond ou pas. Tous ceux de la télé ne me correspondaient donc j'essaie de faire autre chose. Là je suis en train de construire sur Bordeaux, je m'occupe vraiment de ma vie personnelle."

Vanessa Lawrens, qui retrouve Illan dans Les Anges 12, est-elle confiante quand au fait que son histoire puisse durer ? "Je ne sais pas. Pour l'instant tout va bien parce que c'est nouveau. Tant qu'il n'y a pas d'émission et que je suis toujours là, ça va", nous a-t-elle répondu.

