Yumee (Les Anges 12) séparée d'Illan : elle nous dévoile les raisons de leur rupture (Interview)

Si Illan n'a pas rencontré l'amour dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, il l'a trouvé sur le tournage des Anges 12 en Asie. L'ex de Vanessa Lawrens s'est mis en couple avec Yumee et leur relation a duré après l'aventure : ils avaient même envisagé d'emménager ensemble, mais aujourd'hui, tout ça est terminé. "Au début de notre relation, j'ai privilégié mon côté show man dans une aventure, ce qui m'a suivi et aujourd'hui la cause de cette séparation (...) On fait tous des erreurs, le tout c'est de les assumer", a confié Illan en décembre 2019. Quelle erreur a-t-il commise ?

"Illan m'a menti et manipulée"

Quelques jours après sa rupture, l'ancien meilleur pote de SebyDaddy a laissé entendre qu'il aurait trompé Yumee : "Pour une erreur faite quand je m'étais séparé d'elle. C'était au bout de deux semaines de relation." Eh bien, c'est tout à fait le cas, comme l'a confirmé l'ex-célibataire de L'Île de la tentation à PRBK : "Il m'a trompée. Il m'a menti et manipulée. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. On allait habiter ensemble, mais à cette époque-là, je ne connaissais pas la vérité. Je croyais à notre relation."

Pourtant, Yumee n'est pas contre l'idée de pardonner l'infidélité : "ça dépend de la personne. De comment elle réagit, est-ce qu'elle regrette son acte, est-ce qu'elle va changer. Illan a très mal réagi, c'est impardonnable." Bon ben, Illan et la candidate des Anges 12 ne sont pas près de se remettre en couple.

Propos recueillis par Lola Maroni.