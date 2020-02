Illan (Les Anges 12) et Leana en couple ? Ils sèment le doute d'une étrange façon

Si Illan et Yumee semblaient fous amoureux après Les Anges 12, leur relation s'est rapidement terminée. La raison de leur rupture ? Une infidélité de la part du candidat : "Il m'a trompée. Il m'a menti et manipulée. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. On allait habiter ensemble, mais à cette époque-là, je ne connaissais pas la vérité", a confié l'ex-célibataire de L'Île de la tentation en interview avec PRBK. Depuis, Yumee a toujours l'air d'être un coeur à prendre tandis qu'Illan sème le doute sur sa vie sentimentale.

Illan et Leana inséparables

Après s'être affiché avec plusieurs filles différentes, l'ancien meilleur pote de SebyDaddy est aujourd'hui inséparable de... Leana ! La candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5 et Illan s'affichent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux, ce qui interrogent bien évidemment les internautes. Et on dirait bien que l'ex de Thomas et l'ex de Vanessa Lawrens ont décidé de s'en amuser puisqu'ils se sont faits un léger bisou à la demande de leurs abonnés lors d'un live Instagram. Est-ce une manière quand même d'officialiser leur supposé couple ?