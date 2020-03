Vanessa Lawrens (Les Anges 12) : "J'appréhendais de revoir Illan" (Interview)

Purebreak : Pourquoi tu as accepté de revenir dans Les Anges 12 ?

Vanessa Lawrens : Les Anges, c'est ma première famille. Là, on allait découvrir l'Asie donc ça allait changer de l'Amérique et de tout ce qu'on a connu. Et puis, je suis toujours partante pour de nouvelles aventures et pour découvrir de nouvelles personnes. Ça ne pouvait être qu'intéressant.

Que penses-tu du casting de cette année ?

Je trouve que c'est bien, ça amène du frais. Ça a été beaucoup critiqué parce qu'il y a des nouvelles têtes, ce n'est pas les anciens Anges comme d'habitude. Moi, je trouve qu'il y a de bonnes personnalités, de bons projets pro. Maintenant que le programme est lancé, que les audiences cartonnent et qu'il y a un bon suivi au niveau des replay, c'est top. Il faut quand même donner la chance à des nouvelles personnes.

Avec Illan, on peut peut-être devenir amis

Avec qui as-tu eu le plus d'affinités et le moins ?

Celui avec qui j'ai eu le moins d'affinités, c'est mon ex Illan et les deux personnes qui m'ont le plus touchée sont Cloé et Angélique.

Tu appréhendais de revoir Illan ?

J'appréhendais un peu. L'année dernière, j'étais dans la maison et lui était venu me récupérer. Là, j'arrive et il est déjà là. Dans l'ensemble, je pensais que ça n'allait pas bien se passer, mais vous verrez dans les épisodes. Ce n'est pas facile d'habiter avec son ex dans la même maison. Après, on a eu beaucoup de différends, mais Illan n'est pas quelqu'un de méchant au fond. C'est une bonne personne. Je pense qu'on peut peut-être devenir amis.

Comment as-tu réagi en apprenant qu'il était en couple avec Yumee ?

J'étais très surprise parce que c'est arrivé rapidement dans l'émission et je n'y croyais pas du tout. Je pense qu'il voulait la plus belle de la maison et il a eu peur que quelqu'un d'autre la prenne.

Tu n'as plus aucun sentiment pour lui aujourd'hui ?

Oui. On a eu beaucoup de rancoeurs qui ne sont pas arrivées au même moment, il y a eu un petit décalage, mais aujourd'hui, il fait sa vie, je fais la mienne.

La rupture entre Jonathan et Sarah m'a vraiment étonnée

Et Jonathan, ça t'a fait bizarre de le revoir ?

Ça ne m'a forcément fait bizarre de le voir parce que je n'ai pas eu de rancoeur envers lui. Ce n'était pas pareil qu'avec Illan.

Tu penses quoi de sa rupture avec Sarah Lopez ?

Ça m'a vraiment étonnée. Comme je l'apprécie et que je sais qu'il aurait fait la même chose pour moi, je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit que c'était compliqué. Je savais qu'ils avaient des différends, mais je ne pensais pas que Jonathan allait couper net avec elle. Pour moi, ils allaient se marier et avoir des enfants. Je ne sais pas si c'est une phase, mais il a l'air assez catégorique. En plus, Illan lui cherche des noises, c'est très marrant.

Dans Les Anges 11, tu as retrouvé ton ex Julien Guirado et là dans Les Anges 12, il y a Illan et Jonathan, ce n'est pas trop dur ?

Ça fait 10 ans que je fais de la télé alors j'ai forcément des ex dans le milieu. Si en arrivant, je n'ai plus de sentiment pour eux ça va, mais on va dire celui avec qui j'aurai eu le plus de mal à vivre, c'est Julien Guirado. Il y a eu plus de sentiments, j'aurai eu du mal à le voir avec une autre fille devant moi. Là, il est fiancé et je suis heureuse pour lui. Si on avait dû se remettre ensemble, on l'aurait fait depuis longtemps.

J'ai pris Chani pour une folle

Tu es arrivée au milieu des tensions entre Chani, Virgil et Cloé, ça a été ?

Quand je suis arrivée, je n'ai rien compris. J'ai pris Chani pour une folle. Pour moi, ce n'était pas possible que Virgil s'affiche avec sa nouvelle copine devant Cloé alors qu'ils n'étaient pas séparés depuis longtemps. J'ai été assez surprise du comportement de Virgil.

Que penses-tu des candidats d'aujourd'hui ?

Je trouve que nos saisons étaient mieux dans le sens où on était plus spontané, on ne savait pas où on allait aller. On était surpris par plus de choses. Maintenant, les candidats cherchent plus à faire ce qui marche, mais c'est aussi bien de voir de nouvelles personnes. Il faut les laisser arriver.

Les conditions de tournage à Hong Kong ont dû être particulières avec les manifs, comment l'as-tu vécu ?

Quand je suis arrivée le dimanche, on ne pouvait pas sortir à cause des manifestations. J'ai l'habitude d'être partie dans des villes où on pouvait sortir tranquillement et là, c'était un peu plus calme. Je n'ai pas trop pu visiter.

Tu envisages d'arrêter la télé-réalité bientôt ?

Non parce qu'on me propose toujours des choses. Si ça m'intéresse, je ne dis pas non. Là, je suis en couple, je ne sais pas si ça va durer. Je me laisse vivre, on verra, mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur moi-même.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.