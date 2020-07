Maeva Ghennam éliminée des Marseillais vs le reste du monde 5 et en larmes... à cause de Greg ?

Décidément, si les rumeurs se confirment, cette saison 5 des Marseillais VS le reste du monde promet d'être agitée ! Outre le retour de Jessica Thivenin dans l'aventure, plusieurs couples se seraient formés sur le tournage. Benjamin Samat se serait mis en couple avec Marine El Himer, Greg aurait craqué pour Angèle (Love Island) et Maëva Ghennam se serait rapprochée de Marvin (Love Island). Sauf que ce dernier aurait déjà une copine à l'extérieur et aurait dragué l'ex de Greg juste pour intégrer le casting des Princes et les princesses de l'amour 4...

Maëva Ghennam éliminée des Marseillais VS le reste du monde 5...

On imagine que Maëva Ghennam a dû péter un câble en apprenant ça ! D'autant que son aventure ne se serait pas extrêmement bien finie... Elle a en effet annoncé sur Snapchat avoir été éliminée du jeu. En larmes, elle confie : "J'ai beaucoup dormi, parce que je suis fatiguée. J'ai beaucoup pleuré. Je peux pas trop vous raconter, voilà je suis à l'hôtel... J'ai tellement pleuré que je me suis endormie avec les pleurs. Bref ce qui est fait est fait, et s'il y a un bon Dieu, c'est Dieu qui donne. Et la roue finit toujours pas tourner".

... à cause de son ex Greg ?

Selon le blogueur @wassim.tv, elle aurait éliminée à cause de son ex Greg, qui aurait préféré sauver Océane El Himer, qui serait en couple avec Paga. Avant elle, Carla Moreau aurait été éliminée à cause de Manon Marsault, Illan aurait été viré du casting après avoir spoilé sa participation et Milla Jasmine aurait été exclue pour violence après en être venue aux mains avec une autre candidate... On ne va pas s'ennuyer !