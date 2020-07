Laura Lempika enceinte de Nikola Lozina, ils révèlent le sexe du bébé

Après Kamila et Noré, c'est au tour de Laura Lempika et Nikola Lozina d'annoncer le sexe de leur bébé ce jeudi 23 juillet 2020... et c'est un garçon ! "Ça sera un Lozina Junior... Le plus beau cadeau de ma vie va arriver...", écrit le futur papa sur Instagram. La maman est également ravie d'accueillir un petit prince : "le bonheur d'attendre un petit garçon, c'est que je vais avoir un prince charmant pour la vie... it's a boy ! je vous aime @nikolalozina hâte que tu sois là mon trésor". Une annonce pleine d'émotion et de fumée bleue à laquelle ont participé Julien Tanti et Manon Marsault, elle aussi enceinte.

C'est le 12 juillet dernier que le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et sa fiancée annonçaient la grossesse de Laura, confirmant ainsi toutes les rumeurs qui circulaient depuis quelques jours : "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'après 4 longs mois d'attente je vous annonce que bientôt nous serons 3 🙏🏻 Bientôt une nouvelle page s'écrit .......la plus belle réussite de ma vie 👶🏻 Je t'aime @nikolalozina", écrivait la pote de Manon Marsault. Avec Tiago et Angelina, les enfants de Julien Tanti et Manon Marsault, Maylone, le fils de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Ruby, la fille de Kevin Guedj et Carla Moreau, le petit Lozina aura plein de copains/copines !