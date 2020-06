Laura Lempika enceinte de Nikola Lozina ? La rumeur revient avec cette vidéo de Paga

Entre Laura Lempika et Nikola Lozina, il y a eu pas mal de hauts et de bas. La pote de Manon Marsault a quitté le Belge a plusieurs reprises à cause de ses infidélités, mais il a finalement réussi à la reconquérir après le tournage des Princes et les princesses de l'amour 3. Aujourd'hui, ils ont l'air de filer le parfait amour : ils sont même fiancés et... pourraient devenir parents pour la toute première fois. Si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté des nombreuses rumeurs selon lesquelles Laura Lempika serait enceinte.

Laura Lempika enceinte ? La rumeur relancée

Les doutes des internautes ont commencé en janvier 2019, puis ont disparu avant d'être relancés en décembre de la même année avec des photos de Laura Lempika avec un semblant de baby bump. Six mois plus tard, la rumeur continue avec de nouveaux clichés de l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 : on l'aperçoit, sur une vidéo Snapchat de Paga, avec, on dirait, un peu plus des formes et toujours un ventre arrondi. Cela peut tout aussi bien être un effet optique dû à ces vêtements. Nikola Lozina et sa fiancée n'ont pas réagi à ces images.