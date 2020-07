Laura Lempika enceinte de Nikola Lozina : leur grande annonce

C'est officiel, Laura Lempika est enceinte de Nikola Lozina ! MĂȘme si pas mal de personnes se doutaient dĂ©jĂ de la premiĂšre grossesse de la finaliste de Secret Story 11, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 et sa fiancĂ©e n'ont rien confirmĂ© jusqu'Ă aujourd'hui. Les amoureux ont annoncĂ© la grande nouvelle avec des photos oĂč on peut voir le baby bump de la pote de Manon Marsault.