Emilie Fiorelli enceinte de son deuxième enfant : "Mes débuts de grossesse ne sont jamais faciles"

Emilie Fiorelli enceinte !

Alors que Hillary (Les Anges 11), Mélanie Dedigama, Charlène (Secret Story 11) et Coralie Porrovecchio sont enceintes de leur premier enfant, Julie Ricci, elle, attend son deuxième bébé... et elle n'est pas la seule. Emilie Fiorelli va elle aussi agrandir sa petite famille dans les prochains mois. La gagnante de Secret Story 9 et M'Baye Niang ont partagé leur bonheur sur Instagram en postant une photo avec leur fille Louna sur laquelle on peut aussi voir le baby bump de la maman.

"C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous annonçons que Louna va devenir grande soeur cette année", confie Emilie Fiorelli avant d'ajouter : "Voilà la raison principale de mon absence et silence ces derniers temps Pour tout vous dire mes débuts de grossesse ne sont jamais faciles 🙈 Je vous promets d'être beaucoup plus présente maintenant que je vais mieux et que je peux enfin dévoiler mes nouvelles formes sans me cacher 😂 Je suis heureuse de pouvoir enfin vous le dire."