Coralie Porrovecchio enceinte de Boubacar Kamara, elle dévoile son baby bump

Coralie Porrovecchio enceinte de Boubacar Kamara

"Ce bonheur je le souhaite à chaque femme qui se sent prête à être maman. Cette suite de nous qui donne encore plus de sens à l'amour que l'on se porte. Devenir parents et dans quelques mois rencontrer l'amour à l'infini. Une nouvelle aventure commence dans nos vies." Celle qui a eu une longue relation avec Raphaël Pepin fait ensuite une belle déclaration à l'homme avec qui elle s'est fiancée en mai dernier : "A mon ami, mon mari, avec toi je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m'as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t'aime".

Les candidates de télé-réalité la félicitent

L'ancienne candidate de Secret Story conclut par : "Ps: pardon Maman, pour toutes les inquiétudes que j'ai pu semer en toi, aujourd'hui je comprends. On ignore ce qui nous attend demain donc soyez heureux. Vivez le moment présent. Puisse la vie vous offrir tout ce que vous désirez." De nombreux internautes ont félicité la future maman, à l'instar de plusieurs candidates de télé-réalité comme Mélanie Da Cruz, Amélie Neten, Anaïs Camizuli ou encore Léana.