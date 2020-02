Mélanie Dedigama enceinte : elle dévoile le nombre de kilos qu'elle a pris

Tout comme Charlène (Secret Story 11) et Hillary (Les Anges 11), Mélanie Dedigama est enceinte de son premier enfant, à qui elle donnera naissance dans quelques mois : "J'ai pris 10kg de bonheur et que je ne peux plus cacher mon bidon car ça devient beaucoup trop compliqué. Au début je ne le savais pas et je voyais les articles défiler je rigolais toute seule... Et puis j'ai fini par avoir quand même quelques doutes et coucou les kilos, les nausées, les insomnies, les hormones en feu et tout ce qui va avec", a-t-elle annoncé pour fêter l'année 2020.

"4 mois de grossesse et +15 kilos"

Depuis ce post Instagram, la gagnante de La bataille des couples 2 a pris encore du poids comme elle le dévoile sur le réseau social : "Je vous annonce enfin de combien de mois je suis enceinte !!! 4 mois de grossesse et +15 kilos. Je vous laisse imaginer comment je serai à 9 mois. Je roulerai par terre et certainement pas dans le ciel." Si nos calculs sont bons, Mélanie Dedigama devrait accoucher aux alentours du mois de juillet.

En tout cas, les abonnés de la chérie de Vincent valident ses kilos supplémentaires : "Tu es magnifique", "ça te va à merveille", "Sublime", "Oh mon Dieu t'es super belle", "Ces petits 15 kilos que tu as pris te vont à merveille tu as de jolies formes, complexe surtout pas ça te va super bien", "Tu es juste superbe", "Tu es canon", "Tu es tellement mieux avec plus des kilos", peut-on lire en commentaires.