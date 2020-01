Hillary enceinte : va-t-elle arrêter la télé-réalité après la naissance du bébé ? Elle répond

"Je ne partirai plus longtemps comme avant"

Comme vous le savez, Hillary est enceinte de son premier enfant. Un bébé dont le papa n'est autre que son fiancé Giovanni Bonamy. La candidate notamment vue dans Les Ch'tis, Les Ch'tis VS Les Marseillais ou encore Les Princes de l'amour (tout sur W9) entre dans son cinquième mois de grossesse. Son accouchement est en effet prévu pour fin juin 2020.

La future maman s'est prêtée au jeu des questions-réponses avec plusieurs abonnés dans sa story Instagram. Un internaute lui a alors demandé si elle comptait arrêter la télé-réalité après la naissance de sa fille ou de son fils. "Je pense continuer mais je ne partirai plus longtemps comme avant" a-t-elle avoué, ne voulant donc plus faire des émissions avec des tournages trop longs. Hillary veut rester le plus longtemps possible auprès de son futur bébé, et c'est pour ça qu'elle pense "tourner la JLC Family par exemple c'est canon... C'est la vraie vie". Et cela lui permettra de partir avec son baby.