Jazz hospitalisée : elle a fait une fausse couche, Laurent s'énerve contre les internautes

"Vous venez de me priver d'être père pour une troisième fois. Alors oui peut-être que ce n'est pas le bon moment pour poster ces messages. Mais maintenant ça ne peut plus durer. Tout ceux qui ont causé du tort à moi, ma femme ou ma famille, vous allez le regretter" s'est énervé Laurent dans un long message. Le mari de Jazz en veut aux internautes parce que c'est à cause des messages haineux et du stress que cela a généré qu'elle aurait fait une fausse couche.

"Vous venez de tuer notre 3ème enfant"

Très en colère, Laurent a ajouté : "La justice va vous faire payer. Jusqu'à maintenant nous n'avions jamais parlé. Mais là vous venez de faire quelque chose de très très grave et il est temps que la justice vous règle votre compte une bonne fois pour toute pour que vous ne puissiez plus détruire des familles".

Et pour le prouver, il a même dévoilé un document signé d'un médecin. "Deux mois d'acharnement, de haine, de menaces et j'en passe. Pour qu'au final ma femme se retrouve dans un bloc opératoire pour lui retirer un ange. Vous venez de tuer notre troisième enfant. Les médecins m'ont dit que cela est dû au stress de ces dernières semaines" a-t-il déclaré. Les haters s'étaient attaqués à Jazz depuis le terrible accident de son fils, où il avait failli perdre la vie en se noyant dans la piscine.