Jazz à nouveau enceinte de Laurent ? Elle confirme attendre leur troisième enfant

Alors que la saison 2 de la JLC Family débutait ce 23 décembre 2019 sur TFX, Jazz nous apprenait une mauvaise nouvelle : enceinte de son troisième enfant, elle a fait une fausse couche. "On était tout excité à l'idée d'avoir un troisième bébé, mais on ne choisit pas. J'aurais bien aimé avoir ce bébé-là, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça... C'est triste. J'étais enceinte, mais il s'est passé quelque chose et j'ai perdu le bébé.", confiait-elle, en larmes.

Jazz de nouveau enceinte après sa fausse couche ?

Mais quelques semaines plus tard, Aqababe relançait la rumeur selon laquelle Jazz et Laurent attendraient leur troisième enfant. "Cela sera annoncé dans un épisode de la deuxième saison de la JLC Family", expliquait-il. Après les naissances de Chelsea (née en décembre 2017) et Cayden (né en février 2019), la "JLC Family" va-t-elle s'agrandir ? Eh bien oui !

Jazz et Laurent attendent leur troisième enfant

C'est dans un extrait de la JLC Family partagé ce 24 décembre 2019 par TFX que le couple nous apprend la bonne nouvelle : Chelsea et Cayden vont avoir un petit frère ou une petite soeur. "C'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'ai perdu un bébé donc j'ai été super triste. Et là, miracle, je suis de nouveau enceinte.", annonce-t-elle, expliquant qu'elle préférait garder cette nouvelle secrète, par peur. On espère que tout va bien se passer et on leur souhaite beaucoup de bonheur !