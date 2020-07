Kamila et Noré (Secret Story 11) dévoilent le sexe de leur bébé : leur annonce digne d'un film

Le 19 mai dernier, Charlène et Benoit, candidats de la saison 11 de Secret Story, accueillaient leur premier enfant, un petit garçon prénommé Thyam. Et la famille Secret Story va bientôt s'agrandir puisque Emilie Fiorelli est enceinte de son deuxième enfant avec M'Baye Niang, dont elle serait séparée, Maeva Martinez est enceinte de son chéri Jules Havez et Kamila et Noré attendent leur premier enfant. "1+1 = 3, nous allons avoir un bébé !! On vous dévoile aujourd'hui notre secret bien gardé depuis 4 mois. Les papillons que j'ai dans le ventre depuis plus de 10 ans grâce à mon mari se sont transformés en un petit être précieux.", écrivait-elle sur Instagram.

Kamila et Noré révèlent le sexe de leur bébé

C'est d'ailleurs ce lundi 20 juillet que le couple - ensemble depuis 10 ans et marié depuis 6 ans - a dévoilé le sexe du futur bébé. Pour cela, les futurs parents ont fait les choses en grand, à en croire les images de la "gendre reveal party" ! Tous étaient vêtus de blanc pour l'occasion et s'étaient rassemblés en Provence, au milieu des fleurs et des musiciens. Alors fille ou garçon ? Eh bien c'est un garçon ! "Dieu m'a donné un fils qui sera le petit héritier de mon mari. Un bonheur immense quand j'ai su que je portais un mini @noreofficiel dans mon ventre. Je meurs d'amour pour nono mais alors qu'est ce que ça va être pour notre fils ... Qu'Allah préserve notre nouvelle petite famille. Je suis trop heureuse", écrit Kamila. Une nouvelle qui a rendu le futur papa fou de joie, à tel point que sa réaction a amusé les internautes. "On dirait que Marseille a gagné la Ligue des Champions", peut-on lire sur Twitter.