Emilie Fiorelli enceinte mais séparée de M'Baye Niang ? Elle réagit à leur rupture

Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, la rupture ?

Le 1er juin 2020, Emilie Fiorelli annonçait en vidéo le sexe de son deuxième bébé avec M'Baye Niang. Une très bonne surprise pour ses abonnés, mais pas vraiment pour le footballeur puisqu'il n'était apparemment pas au courant que la future maman allait publier l'info sur Instagram. Pour preuve, il a posté des messages assez intrigants sur le réseau social : "Les gens qui font du cinéma sur les réseaux mdr, alors que leur vie, c'est de la m*rde ! PS : Les filles qui révèlent le sexe de leur enfant avant l'accouchement."

On dirait bien qu'il vise Emilie Fiorelli... M'Baye Niang a ensuite laissé entendre qu'il était de nouveau célibataire : "Enfin seul et libre comme l'air. (...) Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations ou certaines choses de ta vie. Ne culpabilise pas parce que tu écoutes ton instinct." Ca ne serait pas la première fois que les parents de Louna seraient séparés.

"Je me relèverai plus forte de cette dure période"

Silencieuse depuis plus d'une semaine, la gagnante de Secret Story 9 a pris la parole sur Instagram pour justifier son absence des réseaux sociaux, liée à sa rupture avec M'Baye Niang : "j'avais besoin de me couper de tout. Je traverse une période qui est assez difficile. Je n'étalerai pas les raisons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai déjà pu commettre par le passé. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort. Je sais que je me relèverai plus forte de cette dure période." Emilie Fiorelli semble confirmer sa séparation avec le sportif...