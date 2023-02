"Ferme bien ta gueule" : une ancienne candidate de Mamans & Célèbres accusée de racisme envers sa fille, elle pète un câble et démolit un hater

Décidément, le sort semble s'abattre sur les candidates de télé-réalité devenues mamans d'enfants métisses. Alors qu'Anaïs Camizuli a été accusée de racisme envers sa fille après lui avoir lissé ses cheveux naturellement crépus, c'est aujourd'hui une autre candidate bien connue du petit écran qui est accusée de la même chose.

Cette candidate, c'est Emilie Fiorelli. Révélée dans la neuvième saison de Secret Story qu'elle remporte, elle a ensuite enchaîné avec le programme familial Mamans & Célèbres dans lequel elle mettait en avant son quotidien de maman et influenceuse. Côté coeur, la jeune femme a vécu une histoire tumultueuse avec le footballeur M'Baye Niang. Aujourd'hui séparés, la candidate et le sportif partagent la garde de leurs deux enfants, Louna et Farrell, respectivement âgés de 4 et 2 ans.

>> Emilie Fiorelli craque et dénonce des violences conjugales de son ex M'Baye Niang, un "pervers narcissique" <<

Malheureusement, et comme beaucoup d'autres candidats de télé-réalité, Emilie Fiorelli reçoit de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Une internaute en particulier ne s'est pas gênée pour s'attaquer à elle en l'accusant de maltraitance sur sa fille. La raison ? Emilie a partagé une photo de Louna avec des extensions de cheveux lisses.