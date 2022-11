"J'ai été une simple proie" : Emilie Fiorelli craque et dénonce des violences conjugales de son ex M'Baye Niang, un "pervers narcissique"

En 2016, Emilie Fiorelli semblait avoir trouvé le bon et se mettait en couple avec M'Baye Niang. Les deux amoureux, très complices à l'époque, ont rapidement agrandi leur famille : leur fille Louna est née en avril 2018 et leurs fils, Farrell, est venu au monde en août 2020, alors qu'ils étaient séparés.

Car oui, celle qui s'est fait connaître dans Secret Story et le footballeur ont eu une relation compliquée au fil des années. Après s'être remis en couple en septembre 2021, elle avait annoncé leur nouvelle séparation en décembre de la même année. Emilie Fiorelli s'était aussi confiée sur son ex, avouant qu'elle avait été trompée plusieurs fois. Et ce n'est pas tout...

Emilie Fiorelli assure avoir été victime de violences conjugales

Ce vendredi 4 novembre 2022, Emilie Fiorelli a fait des révélations chocs sur sa vie avec M'Baye Niang. Dans une série de stories, la jeune maman a confié être totalement à bout à cause des personnes qui viennent lui parler de son ex. "Je me sens comme harcelée à cause du comportement de mon ex-conjoint, les gens en permanence viennent me parler de lui. Il est temps que vous compreniez certaines choses pour me laisser en paix" écrit-elle.

Evoquant sa vie "loin d'un pervers narcissique", Emilie Fiorelli dévoile qu'elle aurait été victime de violences conjugales durant sa relation avec la star du foot, "Un homme qui se vante en plus de me lever la main dessus" confie-t-elle, affichant une discussion avec une personne non identifiée. "Je vous demande de ne plus me parler de lui. J'ai essayé de m'accrocher pour les enfants mais à part perdre ma dignité et souffrir, je ne fais rien d'autre de ma vie." écrit la star qui ajoute : "Je n'afficherai pas de photos, c'est la honte pour moi. J'ai eu énormément de mal à en parler. J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s'en vanter, c'est carrément grave."