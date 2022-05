Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang : "J'ai été trompée et pas qu'une fois", "j'ai été salie, humiliée"

Emilie Fiorelli assure que c'est une rupture définitive : "J'ai fait le choix de ne plus donner de chance au couple que l'on formait"

Et pour Emilie Fiorelli, qui avait déjà été séparée de M'Baye Niang dans le passé, cette nouvelle rupture est bel et bien définitive : "AUJOURD'HUI j'ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l'on formait ! Alors STOP, arrêtez de venir me dire ce qu'il fait, même si cela me conforte dans mon choix, ça ne sert strictement à rien !". "Aujourd'hui, je suis heureuse, mes enfants le sont aussi, alors tout est parfait" a-t-elle précisé, "On s'entend comme il le faut, c'est le principal".