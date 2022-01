Emilie Fiorelli réagit à sa rupture avec M'Baye Niang : "A force d'usure, d'abus..."

C'est en décembre dernier qu'Emilie Fiorelli annonçait la nouvelle à ses abonnés : elle et le footballeur M'Baye Niang sont séparés. Une situation surprenante ? Pas vraiment. Ces dernières années, le couple n'a au contraire cessé de concurrencer Ross et Rachel de Friends en passant son temps à se séparer puis à se réconcilier. Néanmoins, si l'on se fie aux nouvelles révélations de l'ex-candidate de Mamans & Célèbres, cette rupture semble cette fois-ci avoir été pensée pour être définitive.

Emilie Fiorelli heureuse depuis sa rupture

Interrogée par l'une de ses followers sur la façon dont elle a réussi à surmonter cette épreuve, Emilie Fiorelli a tout simplement confessé qu'elle était en réalité inévitable et nécessaire. "Pour la faire courte, je n'étais plus amoureuse", a-t-elle dans un premier temps déclaré, avant de laisser entendre qu'elle avait au préalable tout tenté, en vain : "Même si bien sûr qu'avec des enfants on a envie d'y croire. (...) A force d'usure, d'abus... J'ai fini par me détacher et me faire une raison".

Aussi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la jeune maman de Farrell et Louna n'est pas malheureuse. Elle l'a rappelé, "Je n'avais pas à surmonter de rupture, je l'ai choisie cette rupture." La gagnante de Secret Story 9 a donc tenu à rassurer ses fans, tout va bien pour elle aujourd'hui : "Je suis heureuse comme ça. En dehors de mon épanouissement, celui de mes enfants est important et je les trouve heureux. C'est tout ce qui compte, qu'on soit tous heureux".

Une belle morale que ne renierait pas Disney.