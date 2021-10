Mamans et Célèbres - Emilie Fiorelli en colère, elle quitte l'émission : "Ça se passait hyper mal"

Emilie Fiorelli en colère contre la production de Mamans et Célèbres

Il y a quelques jours, Julie Ricci annonçait son départ de l'émission Mamans et Célèbres en assurant sur son compte Instagram qu'elle n'avait plus grand chose à dévoiler aux caméras. Aujourd'hui, c'est au tour d'Emilie Fiorelli d'officialiser la fin de son aventure avec le programme déjà culte de TFX. Néanmoins, la raison derrière un tel choix est totalement différente.

A l'occasion d'une story publiée sur ses réseaux sociaux, la compagne de M'Baye Niang n'a en effet pas hésité à tacler le comportement de la production. "Je suis juste déçue, parce que les images où on rentre du shopping avec Louna, j'avais demandé à ce qu'elles ne soient pas diffusées", a-t-elle déclaré. La raison ? "Ce n'était pas Louna. Elle n'était pas dans son état naturel. Avec les caméras, elle pétait des câbles".

Un départ de l'émission inévitable

Or, comme on a pu le découvrir à l'écran, cette séquence a bel et bien été diffusée sur la TNT contre son avis. Une situation qui n'a pas vraiment surpris Emilie Fiorelli, habituée au cynisme de la télévision, "Je m'en doutais que ça le serait", mais qui l'a donc motivée à s'éloigner de l'émission.

"C'était la petite parenthèse sur Mamans et célèbre qui va se terminer. Vous n'allez plus me voir, parce que j'ai arrêté", a soufflé l'ex-star de la télé-réalité. Une décision importante pour elle et sa famille, qu'elle aurait de toute façon prise avec ou sans la diffusion de ce passage, "Ça se passait hyper mal. Louna vivait très mal les dernières journées de tournage".

A noter que cette absence ne devrait pas véritablement se voir à l'écran, puisque l'émission a déjà recruté une nouvelle maman en la personne de Alizée, ex-candidate de Pékin Express et compagne de Maxime.