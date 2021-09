Mamans & Célèbres de retour avec une nouvelle maman : Alizée (Pékin Express) rejoint l'émission

Mamans et célèbres de retour avec une nouvelle maman

Bonne nouvelle, Mamans et célèbres sera de retour dès le 13 septembre 2021 sur TFX. L'émission sera diffusée du lundi au vendredi, à partir de 17h. Ce sera aussi l'occasion de voir l'arrivée d'une nouvelle maman : Alizée Langlais qui était dans Pékin Express 2018 avec son chéri Maxime Langlais. Le couple dont les disputes dans Pékin Express et l'élimination tumultueuse avaient marqué l'émission animée par Stéphane Rotenberg sera dans un tout autre registre dans Mamans et célèbres.

Déjà parents de Thi-Waï, leur premier enfant, une petite fille, Alizée et Maxime ont annoncé sur les réseaux attendre un deuxième enfant. Et là aussi, il s'agira d'une baby girl ! Leur bébé va déjà devenir grande soeur et vous pourrez suivre "entre joies et émotions, les jeunes parents vont dignement fêter l'arrivée du futur bébé !" prévient le communiqué de presse de Mamans et célèbres.