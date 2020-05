Alizée et Maxime (Pékin Express 2020) futurs parents : elle annonce être enceinte de leur 1er enfant

Maxime et Alizée ne savent cependant pas encore si ce sera une fille ou un garçon. Mais quel que soit le sexe du bébé, le futur papa a expliqué voir hâte de rencontrer "LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer". Il a même précisé que le bébé aurait été conçu pendant le tournage de Pékin Express 2020 : "Il/elle est made in Chalong". "En 2008 si on m'avait dit que 11 ans plus tard, je serai marié et bientôt père de l'enfant d'@alizeewill jamais je ne l'aurai cru, merci la vie, merci à biche de me donner tant" a-t-il conclu avec amour.

Le couple a reçu de nombreux messages de félicitations et l'annonce de la grossesse d'Alizée a même obtenu près de 140 000 likes rien que sur son post Instagram.