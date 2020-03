Alizée et Maxime (Pékin Express 2020) éliminés, drapeau rouge, arrestation... Un épisode hallucinant

Alizée et Maxime éliminés de Pékin Express 2020

Après l'élimination de Fabrice et Ingrid, ce mardi 17 mars 2020, un nouveau binôme a été éliminé de Pékin Express 2020 (Pékin Express : Retour sur la route mythique) sur M6. Ce sont Alizée et Maxime qui ont dû quitter l'émission animée par Stéphane Rotenberg. Ils ont en effet perdu lors du duel final face à Pauline et Aurélie, les soeurs lilloises. Ce sont ces dernières qui ont choisi le couple marié pour adversaires.

L'objectif était double : parcourir 12 kilomètres et reconstituer 32 paires de cartes. Ce sont Pauline et Maxime qui se sont affrontés lors de ce duel final. Et alors que le mari d'Alizée avait rattrapé son retard, en revanche, il est arrivé premier au mauvais endroit. Eh oui, son chauffeur s'est trompé d'adresse ! Lui et sa femme ont donc dû faire leurs valises pour partir de cette saison anniversaire de Pékin Express.

Arrestation, drapeau rouge... Un épisode plein de surprises

Lors de ce nouvel épisode de Pékin Express 2020, les candidats ont multiplié les efforts physiques et mentaux en devant résoudre une énigme, monter à dos de chameau avec un verre d'eau sur un plateau, faire du buggy, trouver un coffre caché dans le sable... Mais ce qui a surtout marqué les téléspectateurs, en dehors de la nouvelle élimination, c'est sans doute le retour du drapeau rouge et une arrestation.

Car oui, un binôme a été arrêté par la police locale. Ce sont les frères bûcherons, Thomas et Mathieu, qui se sont retrouvés face aux forces de l'ordre alors qu'ils cherchaient une voiture. Ils ont fini au poste et sont restés détenus pendant plusieurs heures, subissant même un interrogatoire de 4 heures.

Pauline et Aurélie s'expriment

Quant à l'élimination d'Alizée et Maxime, leurs rivales du duel final ont assuré à Télé Loisirs n'avoir rien contre eux : "Ce n'était pas une alliance, c'est une question d'affinités. On les aime beaucoup, mais dans l'aventure on leur parlait très peu. Nous étions tous très fêtards que ce soit nous ou Julie et Denis et Thomas et Mathieu. Du coup, on a créé une complicité. Maxime et Alizée étaient tout le temps en retrait du groupe". "On ne critique pas, c'est leur vie. C'est leur façon d'être, ils sont toujours à deux" ont précisé Aurélie et Pauline.