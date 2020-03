Pékin Express 2020 : Ingrid et Fabrice éliminés, les internautes déçus de la fin de leur "romance"

Sur les 7 binômes à avoir participé à Pékin Express ("Pékin Express : Retour sur la route mythique"), ils ne sont plus que 4. Après Thierry et Maurice puis Cécilia et Matthieu la semaine dernière, ce sont Fabrice et Ingrid qui se sont fait éliminer dans l'émission diffusée ce mardi 10 mars 2020 sur M6. Si, lors du duel final face à Aurélie, Fabrice est arrivé premier après les dix kilomètres de stop, il a mis beaucoup de temps à trouver la citation qui se cachait derrière le rébus. C'est finalement Aurélie qui est arrivée la première devant Stéphane Rotenberg, qualifiant sa soeur jumelle Pauline et elle pour la suite de l'aventure. Quant à Fabrice et Ingrid, ils sont éliminés.

Fabrice et Ingrid éliminés

Une déception pour les deux candidats qui ne se connaissaient pas au début de l'émission, et surtout pour Fabrice, qui a eu un vrai coup de coeur pour Ingrid. "Faudrait être difficile pour ne pas tomber sous le charme d'Ingrid, il ne faudrait pas avoir de coeur. Elle est très jolie mais encore une fois on n'était pas là-bas pour ça au départ. On était là pour vivre une aventure et c'est ce qu'on a essayé de faire", a-t-il confié à Télé Loisirs.

S'ils se sont énervés l'un contre l'autre lors de cette dernière étape, Ingrid assure que c'était passager dans une interview accordée à Télé Loisirs : "C'est vrai qu'on s'est pas mal accrochés mais cette course a été semée d'embûches. Avec la fatigue, on s'est énervés, j'ai dit que j'avais découvert un autre visage de Fabrice sur le coup de l'énervement. Dans Pékin Express, tout ne peut pas toujours être tout rose. Cette journée a vraiment été catastrophique, on n'est même pas arrivés au bout de la course pour l'immunité. On a été très frustrés, on n'a pas supporté l'échec et c'est pour ça qu'on s'est un peu accrochés."

"On s'est revu un mois après notre retour en France"

Alors que les téléspectateurs espéraient voir un rapprochement entre eux, leur élimination a balayé tous leurs espoirs : "Beaucoup trop triste qu'Ingrid et Fabrice soient partis... Ils méritaient d'aller largement plus loin en plus je verrai plus leur début de romance mdr", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Fabrice est plus dégoûté de se séparer d'Ingrid que de perdre". Qu'ils se rassurent, ils se sont revus à leur retour en France : "On s'est revu un mois après notre retour en France. En plus, comme Briac habite à 30 minutes de chez moi, Fabrice passe me voir quand il lui rend visite."