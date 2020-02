Pekin Express 2020 : Thierry et Maurice éliminés, "je m'en veux toujours"

Pékin Express, c'est reparti ! Alors que le coup d'envoi de la saison anniversaire a été donné ce mardi 25 février 2020 sur M6, 7 binômes ont démarré la course à Moscou, en Russie. Parmi eux, Julie et Denis, les corses finalistes de la saison 9 (Pékin Express : Le coffre maudit), Cécilia et Mathieu, les gagnants de la saison 5 (Pékin Express : La route du bout du monde) ou encore Pauline et Aurélie, les soeurs lilloises finalistes de la saison 3 (Pékin Express : La Route des Incas). Ce sont ces dernières qui ont d'ailleurs gagné l'immunité lors d'une épreuve, se qualifiant directement pour la suite de l'émission.

Thierry et Maurice éliminés de Pékin Express

Au contraire, Thierry et Maurice sont arrivés derniers et ont dû affronter Alizée et Maxime lors de la dernière épreuve. Malheureusement, le père et le fils qui ont participé à la saison 11 (Pékin Express : La Course infernale) n'ont pas remporté l'épreuve et sont les premiers éliminés de la saison. Dans une interview accordée à nos confrères de Purepeople, ils sont revenus sur cette défaite difficile à accepter. "Ce n'est pas l'effort physique qui a pêché. J'ai fait une erreur d'inattention et, d'ailleurs, je m'en veux toujours. Être parti à la première étape, c'est une pilule que je n'ai toujours pas avalé. Je sais pertinemment qu'on n'aurait jamais gagné Pékin Express. Aller jusqu'en demi-finale, c'était une possibilité.", a confié Thierry.

Une défaite amère pour Thierry

Le candidat reconnaît avoir fait une erreur fatale et s'en veut : "Dans le stress, j'ai un défaut, c'est que je lis en diagonale. Et donc quand j'ai lu les instructions de course, je n'ai pas lu jusqu'au bout. Première erreur. [...] Si je n'avais pas fait cette erreur, on était soit premiers, soit deuxièmes, avec l'immunité à la clef." Il explique avoir choisi d'affronter Maxime et Alizée par hasard et regrette de ne pas avoir choisi Cécilia et Mathieu : "J'avais senti que, dans le stop, ils n'étaient pas bons et, dans un duel final, c'est rarement du sport. C'est plus du stratège. De ce côté-là, j'étais mieux qu'eux."