Pékin Express 2020 - Cécilia et Matthieu de retour, mais séparés : "on ne s'était pas revu"

Alors que Fabrice se retrouve sans Briac dans Pékin Express 2020, étant en binôme avec Ingrid de la saison 7, Cécilia et Matthieu vont également vivre une aventure très différente par rapport à leur précédente, vu qu'ils ne sont plus ensemble.

Dans les premières images de Pékin Express : Retour sur la route mythique dévoilées sur le compte Twitter de la chaîne, Matthieu avoue : "Accepter de faire Pékin Express avec son ex, c'est un beau challenge". "J'ai toujours été compétitrice et je suis pire qu'avant" a quant à elle confié Cécilia, ajoutant que cette année : "Mon challenge c'est pas gagner moi, mon challenge ça va être rester calme". Ça promet !

"Cela faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé"

Le parcours de la saison anniversaire n'a donc pas été le côté le plus difficile pour Cécilia et Matthieu, c'est leur rupture qui a été compliquée à gérer sur le tournage. Matthieu a en effet raconté à 20 minutes : "Notre binôme n'est pas le même qu'il y a 10 ans. On a pris 10 ans dans la vue, on a chacun eu nos histoires personnelles. Il a fallu composer avec le passé". "Cela faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé" a-t-il ajouté, donc "Il fallait que l'on fasse en sorte que cela se passe le mieux possible. Pékin Express est une aventure que l'on fait en binôme. On avance en binôme".

De son côté, Cécilia a indiqué au journal : "Je me suis longtemps dit 'Je n'y vais pas'. Je me suis dit que ça ne passerait pas, parce qu'on ne s'était pas revu". "Ce n'est pas du tout mon ennemi, je ne lui souhaite que du bien, mais on n'est pas potes. Partir avec un ex, je pensais que ça allait être trop compliqué" a-t-elle précisé mais au final, "avec un ex, on n'ose rien se permettre. Et ça part moins au clash que quand on est en couple, parce qu'on ne se permet pas".

La candidate de l'émission a aussi expliqué au Parisien : "J'aurais préféré partir avec une chèvre plutôt qu'avec mon ex, parce qu'au moins une chèvre, je peux lui gueuler dessus, elle ne va pas répondre. Mais je ne suis pas trop une challengeuse, quand on me propose de refaire Pékin Express, c'est impossible à refuser. Par contre, je ne le referai jamais avec Matthieu, il n'avait pas envie d'être avec moi, et je n'avais pas envie d'être avec lui. Cela a été très compliqué".