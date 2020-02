Pékin Express 2020 - Briac déçu du retour de Fabrice sans lui : "j'aurais préféré que ce soit moi"

Celui que vous aviez pu suivre dans Pékin Express 2019 a ajouté, très déçu de ne pas être dans cette saison anniversaire : "Je voulais juste aussi dire que je souhaite un gros gros soutien à Fabrice et Ingrid même si bon j'aurais préféré que ce soit moi qui participe avec le Fab. On aurait tout donné, on aurait fait 'Vamos Vamos'. Mais bon c'est comme ça que ça se passe, le choix revient aux producteurs". Même s'il est dégoûté de ne pas être retourné avec son ami dans l'aventure, Briac a donc tout de même affiché son soutien : "Alors je vous fait de gros bisous et j'espère que Fabrice et Ingrid vont tout défoncer. Allez, Vamos Vamos !".

Fabrice répond à Briac, Ingrid a "une pensée" pour lui

Très touché par les déclarations de Briac, Fabrice lui a répondu dans la légende du post Instagram : "Tu sais que je t'aime toi. C'est adorable mon ptit pote. On va essayer de faire au mieux avec la copine Ingrid, alors 'Vamos Vamos' comme tu dis et je nous souhaite vraiment qu'un jour on puisse reprendre la route, repartir tous les 2, ensemble, unis pour d'autres aventures. Merci beaucoup Briac, ne change rien, tu es parfait. Bisous de ton vieux Fab". Malgré leur élimination qui avait rendu les internautes dépités et le fait qu'ils ne soient pas de retour ensemble, les deux comparses restent proches et complices.

Même Ingrid avait avoué en janvier dernier avoir un "partenaire de choc" en la personne de Fabrice et avait eu "une pensée pour Briac". Espérons que ce nouveau binôme aille plus loin dans le jeu.