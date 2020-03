Pékin Express 2020 : Fabrice sous le charme d'Ingrid, il se confie

"Faudrait être difficile pour ne pas tomber sous le charme d'Ingrid"

Pour cette nouvelle saison de Pékin Express, M6 et la production ont misé sur d'anciens candidats comme Cécilia & Matthieu, Julie & Denis, Pauline & Aurélie, Maxime & Alizée, Thomas & Mathieu et Maurice & Thierry (éliminés de l'aventure). Fabrice et Ingrid, eux, forment le nouveau binôme d'inconnus : ils étaient en équipe avec Briac et Nicolas lors de leur saison respective. Un petit changement qui n'est pas pour déplaire Fabrice : "Faudrait être difficile pour ne pas tomber sous le charme d'Ingrid, il ne faudrait pas avoir de coeur."

Le candidat de Pékin Express 2020 reste quand même rationnel : "Elle est très jolie mais encore une fois on n'était pas là-bas pour ça au départ. On était là pour vivre une aventure et c'est ce qu'on a essayé de faire", explique-t-il à Télé Loisirs avant de revenir sur petite phrase "coquine" qui n'est pas passée inaperçue : "C'était une façon de parler, pour détendre l'atmosphère je vous rassure il n'y a pas eu de fessées."

"Je n'ai pas eu l'impression que Fabrice me draguait"

Si la plupart des téléspectateurs ont trouvé Fabrice très entreprenant avec Ingrid, ce n'est pas vraiment le cas de l'ex-coéquipière de Nicolas dans la saison 7 : "Je n'ai pas eu l'impression que Fabrice me draguait. C'était des petites blagues coquines entre guillemets pour détendre l'atmosphère parce qu'on pouvait être crispés par exemple lorsqu'on se mettait en pyjama. Ses petites paroles marrantes dédramatisaient la situation. Je n'avais pas l'impression qu'il était en grande drague à ce moment-la mais je suis peut être naïve", a-t-elle expliqué à Télé Loisirs.

Mais sont-ils aujourd'hui en couple comme certaines personnes peuvent le penser ? "Pékin Express c'est une aventure qui unit et on s'est revus à plusieurs reprises et on a gardé de très bons termes", répond Ingrid.