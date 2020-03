Cécilia et Matthieu éliminés de Pékin Express 2020 : "On arrivait pas à se comprendre et à s'aider"

L'ancien couple éliminé de Pékin Express 2020

Dans l'épisode de Pékin Express 2020 (Pékin Express : Retour sur la route mythique) diffusé ce mardi 3 mars 2020 sur M6, ce sont Cécilia et Matthieu qui ont été éliminés. Les deux ex étaient de retour mais séparés dans le jeu animé par Stéphane Rotenberg. Et cela s'est bien vu qu'ils n'étaient plus ensemble... Leur manque de complicité semble avoir empêché les anciens amoureux d'aller plus loin dans l'aventure.

Comment ont-ils été éliminés ? Thomas et Mathieu, les frères bûcherons, devaient choisir un binôme pour leur filer le drapeau noir. Cécilia et Matthieu se sont portés volontaires, Cécilia pensant qu'il vaut mieux l'avoir au début de la course qu'à la fin. Mais cela ne leur a pas porté chance. Ils se sont retrouvés en duel final face à Julie et Denis. Julie devait jouer contre Matthieu. Leur but ? Faire manger du pain traditionnel russe à quatre couples mariés qui portent leurs alliances. Et c'est la corse qui a réussi à finir avant.

Une bonne nouvelle pour la majorité des twittos, qui sont nombreux à apprécier Julie et Denis. Dès le premier épisode de Pékin Express : Retour sur la route mythique, ils avaient fait parler d'eux avec le coup du poteau. Et leurs disputes sont devenues cultes. En revanche, Cécilia et Matthieu étant séparés et visiblement en froid dans les épreuves, les internautes ont été nombreux à avoir du mal avec le binôme lors de cette saison anniversaire.