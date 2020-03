Maxime (Pékin Express 2020) se fait pourrir sur les réseaux sociaux : il réagit, soutenu par Alizée

La compétition s'intensifie dans Pékin Express 2020 ! Après le père et le fils, Thierry et Maurice, ce fut au tour des deux ex, Cécilia et Matthieu, d'être éliminés de l'aventure, mais ce n'est pas leur départ qui a le plus fait réagir sur Twitter durant l'épisode. Maxime est encore une fois devenu la cible des internautes à cause de son comportement. Si l'ex-candidat de La bataille des couples 2 est réputé pour son manque de motivation et son attitude pas toujours facile avec Alizée, il n'a pas changé ses habitudes dans l'épisode de ce 3 mars 2020 sur M6.

"Comment fait Alizée pour supporter un mec comme Maxime ?"

Que s'est-il passé ? Lors de la première épreuve, tous les candidats avaient pour objectif d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée avec des sceaux d'eau percés. Le but ? Perdre le moins d'eau possible en route. L'étape a très mal commencé pour Maxime et sa femme puisque le participant a vite baisser les bras face au poids assez chargé des sceaux : "J'essaie de porter les deux sceaux et là je me dis c'est même pas la peine. On va perdre notre temps et se casser le dos." Très compétitrice, Alizée a alors pris les choses en main, ce qui a pas mal surpris la plupart des internautes.

Les Twittos se sont surtout énervés contre Maxime : "Comment fait Alizee pour supporter un mec comme Maxime ? Enfin, c'est elle le mec dans leur couple", "Maxime je peux vraiment pas me le supporter, je sais pas comment Alizée fait pour rester avec lui depuis 10 ans", "Maxime, c'est vraiment une merguez", "Maxime de pékin express il est insupportable", "Maxime je peux vraiment pas le voir". C'est pas l'amour fou quoi !