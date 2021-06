Maxime et Alizée (Pékin Express) : deuxième bébé en approche, ils officialisent la grossesse

Après avoir défié leurs limites lors de Pékin Express en 2020, Alizée et Maxime s'apprêtent à vivre une nouvelle aventure au moins aussi intense que celle-ci. C'est sur Instagram que le couple adoré des téléspectateurs a annoncé la nouvelle, un nouveau bébé va prochainement venir agrandir la famille, quelques mois seulement après la naissance de leur premier enfant.

Nouveau bébé pour Maxime et Alizée

Ce dimanche 20 juin 2021, jour de la fête des pères, Maxime a en effet profité de son compte pour y poster une photo de lui en compagnie d'Alizée et Thi-Waï, leur fille, une échographie dans la main. Et forcément, il ne pouvait pas rêver d'une plus belle surprise.

"C'est ma première fête des pères et je suis heureux de vous annoncer que Thi-Waï va avoir une petite soeur ou un petit frère" a-t-il ainsi déclaré dans un premier temps, avant d'ajouter ensuite, "Biche m'offre le plus beau des cadeaux ! Être papa une deuxième fois".