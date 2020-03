Maxime (Pékin Express 2020) et Alizée favorisés par la prod ? Il réagit cash

Alors que le tournage de la nouvelle saison de Pékin Express a été annulé à cause du Coronavirus, Pékin Express : Retour sur la route mythique continue sur M6. En compétition, il reste les deux soeurs, Aurélie et Pauline, le couple Julie et Denis, les frères bûcherons Thomas et Mathieu et les jeunes mariés Maxime et Alizée... qui ne font pas vraiment l'unanimité sur les réseaux sociaux. Leur comportement agace et certains internautes ne comprennent pas pourquoi ils sont encore dans la course.

Maxime (Pékin Express 2020) répond aux haters

La production est d'ailleurs accusée d'avantager les deux ex-candidats de La bataille des couples 2. Des accusations auxquelles Maxime a tenu à répondre sur Instagram Stories afin de mettre tout le monde d'accord : "Alors que ce soit certains téléspectateurs ou mêmes des candidats qui pensent que dans Pékin Express il y a de la triche, où il y a du favoritisme, il y a des arrangement etc..."

Le chéri d'Alizée poursuit : "On n'a pas été aidé, on n'a pas de 'chance', c'est juste qu'on se tape comme never ! C'est juste qu'on est au bord de la route, on n'est pas en train de se branler, on arrête tout le monde. C'est juste qu'on se tape en vérité, dans Pékin Express les pépitos, mais c'est dans la vie aussi. C'est le reflet de la vie !"

"On s'est sorti les doigts du c*l pour être ici"

Maxime (Pékin Express 2020) balance ensuite : "C'est facile de dire 't'as de la chance, t'as ci, t'as ça'. Non, on se tape, on se cogne la gueule, on est là, on est au taquet. Quand je vois des messages passés, les bourgeois, etc... Mais t'es un ouf toi, nous, on est ici, on s'est sorti les doigts du cul pour être ici ! On est parti de rien, de rien du tout ! On s'est tapé, on s'est donné ! Et tout ce qu'on a aujourd'hui, on le mérite amplement, on s'est tapé ! Le meilleur conseil que je peux donner à qui que ce soit c'est de ne pas juger quelqu'un sur son apparence ou quoi que ce soit."