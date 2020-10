Alizée (Pékin Express 2020) et Maxime parents, ils dévoilent le prénom original du bébé

Après Manon Marsault et Julien Tanti ou encore Rym Renom et Vincent Queijo, c'est au tour d'Alizée et Maxime de devenir parents ! Le couple que l'on a pu voir dans Pékin Express 2020 (Pékin Express : Retour sur la route mythique) sur M6 a annoncé ce dimanche sur les réseaux sociaux la naissance de leur premier enfant le 15 octobre dernier, dévoilant au passage le prénom de celui-ci.

Alizée et Maxime parents, leur fille est née le 15 octobre

"Notre petite Thi-Waï a fait de ce 15 octobre 2020 le jour le plus beau de notre vie. Nous sommes tellement heureux et comblés par ce petit être que l'on aime déjà d'un amour indescriptible", écrit Alizée, rayonnante de bonheur. De son côté, Maxime a choisi la carte de l'humour pour annoncer la nouvelle : "Welcome, Welcome ! 3,750 kg, 52 cm, des yeux bridés, une chevelure de monkey, un nez d'asiatique, les lèvres de sa maman, les pieds de son papa. Thi-Waï le fruit de notre amour est née". Tous deux ont partagé une photo des photos de leur nouvelle petite famille.