Manon Marsault et Julien Tanti parents : leur fille Angelina est née !

Le monde de la télé-réalité s'agrandit ! Ces derniers mois, plusieurs stars du petit écran ont accueilli un bébé comme Coralie Porrovecchio qui a donné naissance en mai à un petit Leeroy, Mélanie Dedigama qui a accouché de sa fille Naya en juin et Hillary dont le fils Milo est né le 1er juillet. La fin août a aussi été chargée en bébés avec les naissances du deuxième enfant d'Emilie Fiorelli, un petit Farrell, et du bébé de Naoil, gagnante de Koh Lanta 2020. Septembre commence plutôt bien pour les Marseillais !

Manon Marsault a accouché !

Enceinte de son deuxième enfant, Manon Marsault a donné naissance à une petite fille ce mercredi 2 septembre 2020. La femme de Julien Tanti et son amoureux que l'on retrouve dans Les Marseillais vs le reste du monde 5 sur W9 ont annoncé la nouvelle à leurs très nombreux abonnés via les réseaux sociaux. Comme ils l'avaient annoncé, leur princesse s'appelle Angelina. "Bienvenue dans la famille petite princesse. Je ne trouve pas les mots pour d'écrire un tel bonheur, nous sommes désormais 4. Tu es si petite si précieuse, mon amour pour toi ma fille est inconditionnel. Tellement fière de ma famille et de mon homme qui pour la deuxième fois à été très courageux. Hâte de que tu rencontres ton grand frère @tiagotanti. Angelina Tanti 2kilos 450 grammes / 52 cm" a posté Manon, tandis que Julien se dit "fier de (s)a famille, et fier de (s)a femme qui a mis au monde aujourd'hui une merveille".