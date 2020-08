Manon Marsault enceinte : des haters la clashent sur sa grossesse, elle réagit

Manon Marsault fait taire "les mauvaises langues"

Déjà parents de Tiago, Manon Marsault et Julien Tanti attendent leur deuxième enfant, une fille qu'ils vont prénommer Angelina. Mais celle que vous pourrez bientôt voir dans Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sur W9 au côtés de son mari vit une grossesse compliquée et doit rester alitée. La maman a expliqué sur Snapchat : "Je ne peux plus marcher, je n'ai plus le droit", "le problème c'est que ma fille elle est trop petite, trop maigre". La candidate de télé-réalité attend de voir si son bébé va "prendre du poids ou pas" et "dans une semaine, on prendra une décision, voir si c'est pas mieux que ma fille naisse avant pour pouvoir se nourrir à l'extérieur de mon ventre".

Suite à ces révélations, de nombreux haters ont critiqué Manon Marsault. Ils ont accusé celle qui est a quitté la France pour vivre à Dubaï avec sa famille d'être responsable de ce problème de santé de sa baby girl. Selon eux, elle ne mangerait pas assez pour le bébé, afin de ne pas prendre trop de poids. Dans sa story Snapchat, celle qui était dans Les Marseillais aux Caraïbes a répondu : "Pour les mauvaises langues non je ne fais pas attention à ma ligne, surtout quand je suis enceinte, je mange de tout...".